تفاصيل اختبارات القبول في برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

عقد مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، اليوم، امتحانات القبول والمقابلات الشخصية لـ925 طالبا من الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج، والمنفذ بالشراكة مع جامعتي القاهرة المنيا، وذلك في عدة تخصصات.

اختبارات التعليم المدمج بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طبيعة الاختبارات التي خاضها الطلاب للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، حيث تكون الاختبار من 48 سؤالا بنظام الاختيار من متعدد والصواب والخطأ بنظام البابا شيت، في مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، موضحا أن مدة الاختبار الشخصي للطلاب ساعة واحدة.

وأضاف، أنه عقب اجتياز الطلاب للامتحانات يتم استكمال الأوراق والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة لكل برنامج، خلال فترة السداد التي سيُعلن عنها قريبا، وذلك في مركز التعليم المدمج بمقر جامعة سوهاج القديمة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

وذكر الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، أن اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للتعليم المدمج عُقدت في لجان مجمع المدرجات المركزي بمقر جامعة سوهاج القديم، ومجمع الدكتور أحمد السماحي، وكشف عن أن برامج جامعة القاهرة بالتعليم المدمج تشمل تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، والنشر والحفظ الرقمي، واللغة الإنجليزية، وعلم النفس، والدراسات التاريخية بكلية الآداب، إضافة إلى برنامج كلية تربية طفولة، وبرنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم.