رئيس جامعة سوهاج يوجه بزيادة جهود الطلاب في محو الأمية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير العمل بكلية التربية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد صموئيل المشرف على الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

التواصل مع الطلاب

واطمأن النعماني خلال جولته على حسن سير العملية التعليمية بالكلية، وانتظام مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل منتظم، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة التواصل مع الطلاب وخاصة الجدد لحل أي مشكلات تواجههم، وتذليل العقبات التي تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية بشكل جيد، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب وتلبية احتياجاتهم، مع توفير المناخ المناسب لهم وتشجيعهم علي النجاح والتفوق، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية ونواتجها، والاهتمام بالطالب وتهيئة ظروف تعلم ذات جودة عالية، ومناخ مناسب لتلقي العلمية التعليمية في سهولة ويسر.

المشاركة بمحو الأمية

وفي سياق متصل، التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب، وحثهم على ضرورة المشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة والاتحادات الطلابية التي تنفذها إدارة رعاية الشباب بالكلية، التي من شأنها تصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم خبراتهم الحياتية، مؤكدا أهمية تنفيذ العديد من الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجّه أيضًا بزيادة جهود الجامعة والطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والمبادرات الرئاسية تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع الخارجي.

انتظام العمل بالكلية

وأضاف الدكتور عماد صموئيل، أن رئيس الجامعة تابع انتظام الطلاب بالمحاضرات بالأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول، وتأكد من عدم وجود أي معوقات تهدد سير العملية التعليمية، إضافة إلى معرفة مدى ملائمة القاعات والمدرجات الدراسية والوسائل التعليمية المستحدثة التى تم توفيرها من أجل تهيئة المناخ المناسب للتحصيل العلمي، كما استمع لعدد من المقترحات من الطلاب والتي وعد بتنفيذها في أقرب وقت ممكن.