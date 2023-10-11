مندوب فلسطين بالجامعة العربية: حذرنا مراراً من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية

توجه رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، بالتحية إلى وزير خارجية المغرب، ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإلى الأمين العام للجامعة العربية، قبل أن يتوجه بتحية إكبار وإجلال لأبناء الشعب الفلسطيني، الذين قال إنهم «يواجهون اليوم حرب إبادة من قبل الاحتلال العنصري الاستعماري الغاشم»، مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار، ومتمنيا لآلاف الجرحى الشفاء العاجل.

وأضاف «المالكي»، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه يفخر ويعتز بالشعب الأبي في قطاع غزة وسائر فلسطين، الذين يواجهون بعزة وكرامة بطشاً ساحقاً، وصموده الأسطوري، قائلاً: «باسم الرئيس محمود عباس، أشكركم على استجابتكم لطلب فلسطين والمغرب لعقد وحضور هذا الاجتماع بمقر جامعة الدول العربية، بيت العرب الأول بالعاصمة القاهرة».

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: «نجتمع اليوم لنتدارس ونناقش المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها شعبنا، وتفاقم ساحة الصراع وتداعيات الحرب المدمرة على أهل غزة والبحث في مجالات التحرك العربي العاجل لوقف العدوان فورا وتوفير الاحتياج لأبناء شعبنا بالقطاع».

واستطرد: «نذكر العالم بأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وقف لسنوات طويلة على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرا من نتائج استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين والانتهاكات ضد الشعب الأعزل وأرضهم ومقدساتهم على يد قوات الاحتلال ومليشياته المسلحة، ولكن وسط تحريض ودعم أركان أساسية بالحكومة الاسرائيلية الحالية، سقط شهداء فلسطينيون منذ بداية العام وقبل العدوان الأخير، المئات، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين، وهدم البيوت وتشريد شعبنا خاصة في القدس، ووثقته مئات التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية وحتى اسرائيلية».

وأشار إلى أبشع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتسييد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري بغيض، وفقا لمبدأ حل الدولتين، ودلالة هذا التوجه، ما شرعته وزارة الأمن الإسرائيلي، مؤخراً.