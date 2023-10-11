«الوفد» يبدأ اجتماع هيئته العليا بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

بدأ اجتماع الهيئة العليا المشترك لحزب الوفد مع نواب الحزب والهيئة البرلمانية، اليوم، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.

اجتماع الهيئة العليا للوفد

تعقد الهيئة العليا اجتماعها بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وقياداته، لمناقشة البرنامج الانتخابي، وتفاصيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، لمناقشة موضوع التبرعات الاختيارية للوفديين، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل الحملة الانتخابية، والراغبين في المشاركة بها.

مناقشة البرنامج الانتخابي

قال النائب ياسر الهضيبي المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل عبد السند يمامة، إن اجتماع الهيئة اليوم، سيناقش التفاصيل الكاملة حول استعدادات الحملة، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات، واختيار المدير والمنسق العام لها، إلى جانب تحديد مواعيد المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل خلال الفترة المقبلة.