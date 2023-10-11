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جورج وسوف يقترب من 3 ملايين مشاهدة بأغنية «نجم عالي»

كتب:

ياسمين محمود
07:30 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جورج وسوف

جورج وسوف

اقترب الفنان جورج وسوف، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة «نجم عالي»، التي تصدرت التريند وقت طرحها منذ 3 أسابيع.

أغنية نجم عالي

أغنية نجم عالي، لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.

كلمات أغنية نجم عالي

وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي».

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