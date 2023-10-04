جورج وسوف يقترب من مليوني مشاهدة بأغنية «نجم عالي»

اقترب سلطان الطرب جورج وسوف من تحقيق مليوني مشاهدة بأغنية «نجم عالي» التي طرحها منذ 5 أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية نجم عالي، لـ جورج وسوف، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.

كلمات أغنية نجم عالي

وحققت أغنية «نجم عالي» نجاحا كبيرا، اذ تصدرت التريند في الساعات الأولى من طرحها، وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي».