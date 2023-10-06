أغنية «نجم عالي» للفنان جورج وسوف تحقق 2.3 مليون مشاهدة

تخطت أغنية نجم عالي للفنان جورج وسوف، حاجز الـ2 مليون و300 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع يوتيوب منذ نحو 7 أيام، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية ومختلف المنصات الموسيقية، وتصدرها قوائم محركات البحث وتريند يوتيوب، الأمر الذي احتفى به سلطان الطرب عببر حساباته الرسمية على منصات السوشيال ميديا.

أغنية نجم عالي للفنان جورج وسوف، كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر إيلي باربر، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة، وشارك بالتمثيل في الكليب الفنانة السورية ديما قندلفت.

ديما قندلفت بطلة كليب أغنية نجم عالي مع جوروج وسوف

وقبل طرح أغنية نجم عالي، شوّق جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه للأغنية بتأكيده أن محبيه لديهم شوقًا كبيرًا للاستماع إلى أغنيته الجديدة وهو الأمر الذي يعمل عليه، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

طرح أغنية نجم عالي منذ 7 أيام

ومن كلمات أغنية نجم عالي لـ جورج وسوف «عشان مش شبهكوا.. بشد انتباهكوا.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي وأنا نجم عالي.. ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني».