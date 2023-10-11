الأمم المتحدة: نثمن دور مصر في محاولات وصول المساعدات إلى غزة

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال: «نثمن دور مصر في محاولات وصول المساعدات إلى غزة»، مشددًا على ضرورة تجنب استهداف المدارس في غزة.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له، أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف أنطونيو جوتيريش: «قلقون إزاء تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. ويجب تجنب توسع الصراع».