«وفا»: الاحتلال الإسرائيلي استهدف جامعتي «الإسلامية والأزهر» في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مباني جامعتي «الإسلامية والأزهر» ومرافقهما في قطاع غزة؛ مما أحدث أضرار جسيمة في البنية التحتية لهما.

وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، أدانت تلك الهجمات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال، داعية جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل؛ لحماية طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من الاعتداءات المستمرة التي يتعرضون لها.

التعليم العالي تدعو لضمان حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم

وأكدت أن تلك الدعوات تهدف إلى ضمان حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم في بيئة آمنة، والتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية والتعسفية والحد من اعتداءاته المستمرة على مؤسسات التعليم العالي والشعب الفلسطيني بشكل عام.

بدوها أكدت وزارة التعليم العالي في فلسطين، أن الاحتلال يرتكب انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرم اعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية وطلابها والعاملين فيها، مشيرة إلى أن العدوان المستمر من قبل الاحتلال على شعبنا في جميع المحافظات، وخاصة في المحافظات الجنوبية، أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الطلاب والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن حالات الاعتقال التي تعرضوا لها.