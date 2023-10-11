أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسي تحمل عبء 10 سنوات بجهد وتفاني في العمل

قال الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، إنَّه كتب في ورق ما أراد قوله يوم المؤتمر الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي: «كل اللي كنت عايز أقوله كتبته في الورقة.. لأني خوفت أقول من عقلي أنسى حاجه، لأنه تسرب إلى نفسي أن الرئيس مثله مثل أي شخص، تحمل عبء 10 سنوات بهذا الجهد والإنجاز والتفاني الشديد في العمل، من أجل البناء».

سليم: دوما يخرج الرئيس السيسي بين الناس وشايل هم 10 سنوات

وأضاف «سليم» خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنه دوماً يرى الرئيس السيسي خرج باكرا في الصباح بين العمال بالمصانع والطرق، أو لـ تخريج دفعة جديدة بالكلية الحربية، وفي كل مكان يقابل الناس في الشارع: «مبينمش وشايل هم 10 سنوات بهذا الجهد والكفاءة».

هناك من لا يقدر جهود الرئيس

تابع الفنان أحمد فؤاد سليم، أن في الواقع هناك من لا يقدر هذا المجهود من الرئيس السيسي بشكل أو بآخر، موضحا: «لكن وسط ظروف العالم بأكلمه وحالة اقتصادية سيئة عالمياً وارتفاع الدولار وتذبذب البورصات بالدول.. وسط هذه الضغوط والأزمة والواقع العام نتائجه تظهر اليوم، حادة للغاية.. ولا يمكن قياس الأمور والنتائج بعيد عن هذه الظروف».