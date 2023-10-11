الجالية المصرية في الرياض تنظم تجمعا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (صور)

نظم أفراد الجالية المصرية في الرياض، تجمعا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع أفراد الجالية المصرية، صور الرئيس السيسي، وأعلام مصر، مرددين هتافات تأييد للرئيس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 17 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

يشار إلى أن 133 وسيلة إعلامية ما بين قنوات محلية ودولية وصحف دولية ومحلية ومحطات إذاعية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى 7 منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية لتغطية الانتخابات أيضا.

الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وشكلت لجنة لتلقي وفحص الأوراق برئاسة المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتلقت الهيئة 3 طلبات للترشح ضمت كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة.