حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: نحلم بتوفير حياة كريمة لكل المصريين

نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مقطع فيديو جديد بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين، يوضح أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستهدف تحقيق ما بدأه من إنجازات تضمن توفير حياة كريمة لكل مصري.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تعليقًا على الفيديو، قالت فيه: «حياة كريمة لكل المصريين هذا هو حلمنا الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤمن بأهمية توفير حياة كريمة لكل مصري، وهو يعمل بكل قوته وتفانيه لتحقيق هذا الحلم، وتحت قيادته شهدت مصر تطورًا ملموسًا في مجالات التعليم والصحة وجودة الخدمات والمرافق العامة وغيرها».

وأضافت الحملة: «نحن نثق بأن المستقبل يحمل المزيد من التقدم والإنجازات، لنتحد جميعًا كافة أطياف الشعب، لنبني مصرنا العظيمة ونحقق حلم الحياة الكريمة لكل المصريين».