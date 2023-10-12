يقول الخبراء إن مولود برج الميزان يتصف بأنه طيب القلب، ويحتوي على مشاعر رقيقة، لدرجة أنها تجعله عاشق للطبيعة والهدوء، ومن اسمه وبصفته برج الميزان تجده متوازنا في كل أموره.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-10-2023 على الصعيد المهني

لاحظ الخبراء أن الإحباط يسيطر عليك منذ فترة، مما يؤثر على علاقتك بزملائك؛ لذا حاول أن تتخلص من كافة المشاعر السلبية، ربما يكون هذا له عواقب وخيمة إذا لم تتحكم به، ولكن كن على قدر المسؤولية.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-10-2023 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، يرى الخبراء، أنه ربما يكون هناك لقاء مع أحدهم، قد يغير حياتك فى الفترة المُقبلة، ولكن يجب عليك التفكير جيدًا وعدم التسرع في قراراتك.