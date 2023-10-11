حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 11-10-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز برج الميزان بأنه طموح مجتهد في عمله، وشجاع ومتهور في نفس الوقت، لكنه عاطفي للغاية وقيادي وجريء وغيور ورومانسي لأبعد الحدود ومزاجي للغاية لا يمكن توقع أفعاله.

وتعتبر شخصية برج الميزان واضحة وصريحة للغاية، تفضحها مشاعرها تجاه الآخرين، وهو ما يوقعه في بعض المشكلات، لذا توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي اليوم الأربعاء 10-1-1-2023، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تخبر الأبرج مواليد برج الميزان أن الأحوال تتحسن بشكل تدريجي، والفرص تتفتح أمامك فحاول اغتنامها واقتناص فرص التعلم من خبرات الحياة والأخرين، وتنصحك بعد التسرع لكونه يضعك في مشاكل أنت في غنى عنها، لذا حاول التريث قليلاً.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأبراج بأن تكون عقلاني يا برج الميزان، فالعاطفة هي التي تسوقك حالياً مدفوعة باللاعقلانية، وعليك ألا تتسرع ولا تتخذ قرارات مهمة بناء على مشاعرك، كما أن مشاعر الآخرين أحياناً تستحق الاهتمام.