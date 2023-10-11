نتنياهو: كل عائلة إسرائيلية تعرف شخصاً قتل في «طوفان الأقصى»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك نساء وأطفالا وفتيات تم قتلهم في عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها حركة «حماس» في عدد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، صباح السبت الماضي، لافتاً إلى أن كل عائلة في إسرائيل تعرف شخصاً قد قتل في هذا «الجحيم»، واصفاً الأمر بأنه «فظيع».

اتصال رابع بين نتنياهو وبايدن

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، بحسب ما أوردت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أنه «على قدر الفظائع، فهناك آباء من إسرائيل حاربوا من أجل بيوتهم»، لافتا إلى أن الشعب الإسرائيلي يشعر بالأسى، وأوضح أنه تواصل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمرة الرابعة منذ اندلاع الاشتباكات الراهنة، معتبراً أن هناك «دعم دولي غير مسبوق لإسرائيل، وهذا عنصر هام لاستمرار الحرب».

مساعدات أمريكية تصل إلى إسرائيل

وواصل أن «ذخائر كثيرة وحاملات طائرات ستصل إلينا، ونحن نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات، وكل قيادي في حماس دمه مهدور، وأنا أريد أن أعزز المقاتلين وعناصر الأمن، فالشعب الإسرائيلي يقف خلفهم».