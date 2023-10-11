وزير الخارجية الأمريكي يستعد لجولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأردن

ذكرت فضائية «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل والأردن، خلال الأيام المقبلة، دون الإعلان عن تفاصيل الزيارة.

زيارة في وقت هام

يأتي الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة مع دخول عملية «طوفان الأقصى» يومها الخامس، وفي الوقت الذي تستعد دولة إسرائيل إلى إعلان حالة الحرب رسمياً، في جلسة مرتقبة للكنيست الإسرائيلي غداً الخميس.