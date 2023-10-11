خبير عسكري: إسرائيل فشلت بشكل استراتيجي في عملية «طوفان الأقصى»

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن إسرائيل فشلت بشكل استراتيجي في عملية «طوفان الأقصى» التي أُعلنت على تل أبيب من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما حدث ضرب سمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية عالميًا.

فشل التصدي لضربات المقاومة

وتابع «الحلبي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية Ten، مساء الأربعاء، أن تل أبيب فشلت في التصدي لضربات المقاومة الفلسطينية، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل، وهذا ما أدى إلى إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى إسرائيل.

ولفت إلى أن رد الفعل الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية سيكون عنيفاً ومستمراً، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد استغلال ما يحدث في قطاع غزة وتوسيع دارة الصراع في المنطقة، من خلال إدخال حزب الله إلى الحرب، والجماعات الموجودة في سوريا.

رسالة ردع من أمريكا لروسيا

وأضاف أن وجود حاملة طائرات أمريكية بالقرب من إسرائيل سيُوفر الكثير من البدائل الأمريكية في التعامل مع أي تطوير في الصراع العربي الإسرائيلي، لأن بعض العواصم العربية قد ترفض فكرة قيام القوات الأمريكية الموجودة في الدول العربية من ضرب فلسطين، خلاف أن هذه الحاملة ترسل رسالة ردع ووُجود لروسيا، لأن مصلحة موسكو تقتضي استمرار هذا الصراع لتخفيف الصراع في أوكرانيا.