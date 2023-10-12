4 محطات كتبت تاريخ هازارد مع الساحرة المستديرة.. نهاية حزينة لخليفة رونالدو

ما بين المفاجأة والصدمة، استقبل جمهور الكرة حول العالم، إعلان البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وهو ما يزال في عمر 32 عاما، ليصف محبو اللاعب القرار بأنه اعتزال مبكر، ويعتقد البعض أن سوء الحظ الذي أصابه بعد الانضمام لصفوف الفريق الملكي، قد يكون السبب بعد تقديمه مسيرة مدهشة قبل استقراره في العاصمة الإسبانية مدريد، لذا نستعرض أبرز 4 محظات في مسيرة هازارد.

أفضل لاعب بالدوري الفرنسي في عمر 20 عاما

هازارد كان أصغر لاعب يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، في عمر 20 عاما، إذ بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي كلاعب من الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008، ليحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي لمدة موسمين.

وفي موسم 2010-2011 قاد هازارد ليل للتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1946، وحصد البلجيكي حينها جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في عمر 20 عاما ليكون أصغر لاعب يحصل على الجائزة، وهو ما تكرر في الموسم التالي.

بداية قوية مع نادي تشيلسي

صفقة كبرى كانت وراء انضمام هازارد لنادي تشيلسي عام 2012، ليقدم الموهوب البلجيكي، مباراة قوية في أول ظهور له بقميص تشيلسي ضد ويجان أثليتك، سجل خلالها الهدف الأول وصنع الثاني، لتسمتمر مسيرته القوية مع الفريق، للتسلط عليه الأضواء، ويصبح محط أكبر أندية العالم.

كأس عالم أسطوري

أداء مدهش قدمه عنه هازارد بنسخة كأس العالم 2018، بعد أن حصل على لقب رجل المباراة 3 مرات مع منتخب بلجيكا، الذي قاده للحصول على المركز الثالث لأول مرة في التاريخ، ليكون الإنجاز الأكبر في تاريخ بلاده الكروي.

رقم قياسي جديد قدمه اللاعب البلجيكي عندما تمكن من إنجاز 10 مراوغات صحيحة من أصل 10 في مباراة ربع النهائي بكأس العالم ضد منتخب البرازيل، ليكون أول لاعب يحقق ذلك الرقم منذ كأس العالم 1966.

الرحيل لنادي ريال مدريد

حلم كبير حققه هازارد بانضمامه لنادي ريال مدريد عام 2019، وصفته الصحافة حينها بأنه جاء أخيرا ليعوض رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق قبل عام، ليرسم الفريق آمال وتطلعات كبيرة على اللاعب البلجيكي، قبل أن يتم الإعلان عن تعرضه لإصابة عضلية، إضافة إلى زيادة وزنه ما جعل بدايته مع الفريق غير موفقة.

إصابة أخرى تعرض لها هازارد، في مواجهة فريقه الملكي مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، بعد تدخل قوي في كاحله، ليبتعد فترة طويلة عن الملاعب، ويخضع لأكثر من عملية جراحية، قبل أن يفسخ النادي الإسباني تعاقده معه بنهاية الموسم الماضي، ليعلن خلال الأيام الماضية، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ليكون الختام الأكثر حزنا لمسيرة رائعة.