بوتين يصل إلى قرغيزستان في أول زيارة رسمية خارجية منذ بدء الأزمة الأوكرانية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان في زيارة رسمية، صباح اليوم، وتُعتبر هذه أول زيارة له إلى الخارج منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

بوتين يعقد اجتماعًا مع نظيره القرغيزستاني

وسيعقد الرئيس بوتين اجتماعًا مع نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف، قبل أن يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة، غدًا، وتضم القمة عددًا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

التورط في ترحيل أطفال أوكرانيين

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين، في وقت سابق، بتورطه في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني، واعتذر عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف ليس عرضة لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة، إلى أنّ قرغيزستان التي تقع في آسيا الوسطى، وتحظى بعلاقات وثيقة مع موسكو، لم توقع على نظام روما الأساسي الذي يشكل المعاهدة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.