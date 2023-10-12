رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«وفا»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر 44 شقة في غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
09:33 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
غزة

غزة

دمرت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

إطلاق 4 صواريخ على البرج 

وأطلقت طائرات الاحتلال 4 صواريخ على البرج المكون من 11 طابقا، ويضم 44 شقة سكنية ودمرته بشكل كامل وسوّته بالأرض، وألحقت أضرارا جسيمة في الأبراج المجاورة له.

ويتواصل العدوان على شعبنا لليوم السادس على التوالي، موقعا مزيدا من الضحايا أغلبيتهم من النساء والأطفال في صفوف المدنيين، ودمارا كبيرا في المنازل والأبراج والبنايات والممتلكات والبنية التحتية.

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لتوغل بري في قطاع غزة

البرازيل تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل لوقف التصعيد في غزة

استشهاد 15 فلسطينيا إثر استهداف منزل شمال قطاع غزة

أهل الفن والرياضة يتضامنون مع فلسطين.. تأجيل 3 فعاليات بسبب قطاع غزة