«وفا»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر 44 شقة في غزة

دمرت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في منطقة أبراج المخابرات، شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

إطلاق 4 صواريخ على البرج

وأطلقت طائرات الاحتلال 4 صواريخ على البرج المكون من 11 طابقا، ويضم 44 شقة سكنية ودمرته بشكل كامل وسوّته بالأرض، وألحقت أضرارا جسيمة في الأبراج المجاورة له.

ويتواصل العدوان على شعبنا لليوم السادس على التوالي، موقعا مزيدا من الضحايا أغلبيتهم من النساء والأطفال في صفوف المدنيين، ودمارا كبيرا في المنازل والأبراج والبنايات والممتلكات والبنية التحتية.