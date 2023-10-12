أهل الفن والرياضة يتضامنون مع فلسطين.. تأجيل 3 فعاليات بسبب قطاع غزة

تعاطف كبير تشهده الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية ومع حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه، وظهر هذا التعاطف جليا في عدة مواقفحرص عدد من المؤسسات الكبرى تأجيل عدد من الفعاليات المهمة التي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع، بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

مهرجان الجونة

أعانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي برئاسة عمرو المنسي ومديره انتشال التميمي، تأجيل انطلاق الدورة السادسة للمهرجان، التي كان مقررا انطلاقها مساء الجمعة 13 أكتوبر، وذلك مراعاة للأوضاع في قطاع غزة عقب اندلاع طوفان الأقصى.

ويمتد تأجيل المهرجان إلى أسبوعين لينعقد يوم 27 أكتوبر وأن تنتهي في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، حسب ما أعلنت إدارة المهرجان في بيان لها، كما أطلقت الشعار الرئيسي للمهرجان من واقع الأحداث بالمنطقة، ليصبح «سينما من أجل الإنسانية».

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت نسخته الأولى عام 2017، اكتسب شهرة واسعة ويحرص الكثير على متابعة تغطيته كل عام من مدينة الجونة، ويتكون برنامج المهرجان، من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

تأجيل افتتاحات بالنادي الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تم تأجيل افتتاحات مشروعات بفرع النادي في الشيخ زايد بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع غزة، كما تم تأجيل الاجتماعات الخاصة بتطوير فرع الشيخ زايد لحين انتهاء الأحداث المؤسفة التي تتعرض لها دولة فلسطين.

وكان من المقرر أن يعقد اجتماع غدا لمناقشة التطورات داخل فرع النادي بالشيخ زايد، قبل أن يأتي قرار بتأجيل كل شيء بسبب أوضاع فلسطين.

حفلة أحمد سعد وروبي

حفل الفنان أحمد سعد والفنانة وروبي من أبرز الفعاليات التي تم إعلان تأجيلها والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري بمدينة السادس من أكتوبر، دون الإفصاح عن موعد الحفل بعد التأجيل، وذكر منظمو الحفل أنه سيتم الإعلان عنه بعد تحديده وتجاوز الأحداث التي يمر بها قطاع غزة بفلسطين.

ونشرت روبي عبر خاصية ستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الإعلان عن تأجيل الحفل، الذي كان مقررا إقامته في الشهر الجاري، وكان أحمد سعد وروبي قدما حفلا غنائيا ناجحا منذ عدة أشهر عقب تقديمهما خلال موسم صيف 2023 أغنية يا ليالي، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.