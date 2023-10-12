رئيس الوزراء يصدر قرارات باعتبار 3 مشروعات من أعمال «المنفعة العامة»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات باعتبار عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية «من أعمال المنفعة العامة».

وتضمنت القرارات الثلاثة أعمال مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة بطول 500 متر وبعرض 6 أمتار.

وكان ثاني المشروعات مشروع خزان مياه الشرب العالي بناحية وردان في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأخيرًا مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية.