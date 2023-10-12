رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء يصدر قرارات باعتبار 3 مشروعات من أعمال «المنفعة العامة»

كتب:

محمد مجدي
09:34 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات باعتبار عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية «من أعمال المنفعة العامة».

وتضمنت القرارات الثلاثة أعمال مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة بطول 500 متر وبعرض 6 أمتار.

وكان ثاني المشروعات مشروع خزان مياه الشرب العالي بناحية وردان في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأخيرًا مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص والاستثمارات في الصحة

رئيس الوزراء يتفقد منظومة أعمال النظافة المتكاملة في الإسكندرية

رئيس الوزراء يفتتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

7 معلومات عن المتحف اليوناني الروماني.. افتتحه رئيس الوزراء بعد غلقه 17 عاما

رئيس الوزراء يكلف بدراسة توفير وحدات سكنية في السويس الجديدة للعاملين بالمصانع
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.