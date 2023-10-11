كفر الشيخ تستعد لموسم الشتاء بتطهير بيارات الصرف الصحي والمطابق

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملات إزالة الإشغالات، والإعلانات المخالفة، وتطهير بيارات الصرف، والمطابق الرئيسية والفرعية، وشبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الحملات لمواجهة التغيرات المناخية في فصل الشتاء.

تجهيزات ورفع كفاءة مدينة البرلس

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال مسح وتمهيد حرم الطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، والمنطقة المحيطة بالنصب التذكاري، وحرم أرض الجونة والشوارع الرئيسية، وإزالة الحشائش والأعشاب ورفع مخلفات الأتربة، كما تابع أعمال الصيانة الوقائية وتطهير بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية، وجاهزية معدات وسيارات الحملة وجاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ، استعدادا لفصل الشتاء، والمرور على شبكات الصرف الصحى، ورفع كفاءة محطات ورافع شبكات الصرف الصحي، وتغير الأغطية التالفة وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات بالطريق العام وشوارع المدينة.

إزالة الإشغالات بشوارع المدن

وقاد عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بالمحافظة، حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات التجارية واللافتات المخالفة، والغير مرخصة والعشوائية بشوارع المدينة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم التعامل بكل حسم للقضاء على أي مخالفة، كما جرى رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع الأرصفة وأمام المحلات التجارية والعربات المتواجدة على جانبي الطريق والمناطق الحيوية، بمدخل المدينة، ومقابل حلقة السمك، وشارع عمر بن الخطاب، وامتداد شارع أبو بكر الصديق ودوران أبو النور.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، وتطهير خطوط الصرف الصحى والمحطات، وصفايات الأمطار ، وجرى ومراجعة أغطية البيارات وتغير التالف منها، وتركيب أغطية أخرى بدل المفقود بداية من محطة الصرف رقم 2 بداير الناحية حتى محطة الصرف خلف قسم الشرطة، ومتابعة أعمال تسليك كافة البلوعات الصرف الصحى بشارع جمال عبد الناصر استعدادا لفصل الشتاء.