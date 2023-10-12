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رئيس الوزراء يتفقد مدينة «باديا» في أكتوبر الجديدة

كتب:

أسماء زايد
09:46 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مدينة «باديا» في أكتوبر الجديدة، أحد مشروعات القرية الذكية بالشراكة بين وزارة الإسكان و شركة «بالم هيلز».

«باديا» أحد مشروعات القرية الذكية

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

 

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