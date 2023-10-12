تحرير 7 محاضر وغرامة 20 ألف جنيه في حملات على الأسواق بالإسكندرية

يواصل حي الجمرك في الإسكندرية حملاتة المكثقة بشكل يومي على الأسواق والمحلات والشوارع لضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع الغذائية، ومدى صلاحيتها، إضافة إلى وقف أي أعمال بناء مخالفة في مهدها إلى جانب قيام الحي بأعمال نظافة وتجريف الشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع الإسكندرية.

غرامة فورية 20 ألف جنيه

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ جهود الحي تتواصل لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون والقضاء على كل أنواع المخالفات ويتم شن حملات يومية لتحقيق ذلك، إذ شن الحي حملة على المحلات لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 5 محاضر صحة، ومحضري تموين، وتحصيل غرامة فورية 20 ألف جنيه، وجارٍ متابعة الحملات لفرض الانضباط وردع المخالفين بنطاق الحي.

إيقاف أعمال البناء المخالف

وأشارت «خليفة» إلى أنّه تم إيقاف أعمال ترميم مخالف دون ترخيص في العقار 40 شارع أبي العباس، في وجود مهندس المنطقة وإدارة المشروعات، والمتابعة الميدانية.

أعمال التجريف والنظافة

تركيب بلاط الأرصفة

وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، أكّدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، الانتهاء من تركيب بلاط للرصيف بدوران شارع النصر، وتركيب بلدورات أمام مدرسة اللبان الابتدائية، وأمام باب 10 وأمام فندق آمون.