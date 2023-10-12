بلدية غزة تحذّر من كوارث بيئية وصحية حال توقف محطات الصرف الصحي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ المتحدث باسم بلدية غزة، أعلن وجود نقص حاد في كمية المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في غزة.

وأضاف: «نحذّر من كوارث بيئية وصحية وانتشار الأمراض حال توقف محطات ضخ المياه عن العمل، وتوقف محطات الصرف الصحي هي الأخرى عن العمل، وتسرّب مياه الصرف إلى البحر».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنّها تأتي ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.