أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في مدارس الأونروا.

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، استمرار أزمة انقطاع المياه وكهرباء بغزة جراء القصف الإسرائيلي، ونزوح السكان إلى مدارس الأونروا في غزة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.