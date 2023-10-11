رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في مدارس الأونروا

كتب:

هانى حسن
08:52 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في مدارس الأونروا.

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، استمرار أزمة انقطاع المياه وكهرباء بغزة جراء القصف الإسرائيلي، ونزوح السكان إلى مدارس الأونروا في غزة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.  

اقرأ المزيد:

مراسلة القاهرة الإخبارية: العملية البرية لجيش الاحتلال على غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام

مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن: دعم عسكري أمريكي غير مسبوق لإسرائيل

القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 156 جنديا

مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية