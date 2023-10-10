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القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 156 جنديا

كتب:

محمد أيمن سالم
08:16 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من الأحداث - أرشيفية

جانب من الأحداث - أرشيفية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 32 جنديا إضافيا ليرتفع أعداد القتلى إلى 156 جنديا، مع استمرار الرشقات الصاروخية الفلسطينية.

قوات الأمن الإسرائيلية

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعني أن قوات الأمن الإسرائيلية لا يمكنها السيطرة على حدود المستوطنات ولا يمكنها تأمين نفسها، والدليل أن ضربات المقاومة تصيب قيادات كبيرة في جيش الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن أكثر من مليون إسرائيلي في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان يفرون جنوبًا بسبب مخاوف من فتح جبهة ثانية في أكبر موجة نزوح تشهدها إسرائيل منذ عقود من الزمن.

المجتمعات الحدودية

وتابعت أن ما يقرب من 75% من سكان الجليل غادروا منازلهم، والتي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وأضافوا أنه في بعض المجتمعات الحدودية فر ما يقرب من 90% من السكان.

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