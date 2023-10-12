جنوب إفريقيا تعرض الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لوقف التصعيد

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم، إنّ بلاده مستعدة للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالنظر لخبرتها في حل الصراعات.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا إلى فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إثر استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وقال: «نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، وندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس.. جنوب إفريقيا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما فعلنا من قبل في القارة وحول العالم».