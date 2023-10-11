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وزير الخارجية ورئيسة الصليب الأحمر يبحثان جهود إغاثة سكان قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:55 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا إيجر، جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية على حسابه الرسمي بموقع «إكس» المعروف بتويتر سابقاً، أن «وزير الخارجية سامح شكري بحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا إيجر، جهود ضمان وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة الإنسانية».

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