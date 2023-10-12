القبض على 3 متهمين في مشاجرة على قطعة أرض بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، سائقين، أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وطرف ثانٍ عاطلين أحدهما مصاب بجرح بالجبهة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات على قطعة أرض، تعدى إثرها الطرفان على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري، محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وتقنين الإجراءات ضبط طرفا المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.