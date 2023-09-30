إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية، بسبب خلافات على ملكية منزل بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الغريزات بدائرة مركز المراغة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب، بسبب خلاف علي ملكية منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.