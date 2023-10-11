القبض على مزارع ونجله في مشاجرة بالبحيرة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، بوجود مشاجرة بإحدى القرى في دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «مزارع متوفى متأثرا بإصابته، ونجله»، طرف ثان «مزارع، ونجله» تعدى خلالها الطرف الثاني على المجني عليه من الطرف الأول بعصا، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، جرى ضبط الطرف الثاني واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.