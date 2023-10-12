نائب محافظ البحيرة تكرم الفائز بالمركز الرابع في مسابقة القرآن العالمية

كرمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الطالب محمد سلامه العشري بالصف الثالث الإعدادي بمعهد أبو المطامير الإعدادي الثانوي، لتفوقه في حفظ القرآن الكريم، وفوزه بالمركز الرابع على مستوى العالم بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم.

تكريم الرابع على العالم في حفظ القرآن

وهنأت «بلبع» الطالب ومنحته شهادة تكريم وجائزة مالية، معربة عن سعادتها البالغة بالطالب لتفوقه وحفظه القرآن الكريم بالتفسير والتجويد.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبة بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع، وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيلا قادرا على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته

إشادة بدور نائب المحافظ في دعم طلاب الأزهر

ومن جانبه، أشاد الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، بدور الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ودعمها للمعاهد الأزهرية، مؤكدا حرصها الدائم على تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتأهيلهم للمشاركه في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

وأشارت نائب المحافظ بدور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية، في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.