اختتام فعاليات مسابقة حفظ القرآن بمشاركة 5684 متسابقا

شهد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، فعاليات ختام اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم التي تعقد تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي.

مقرات عقد اختبارات القرآن الكريم

وعقدت الإدارة العامة للجامع الأزهر الاختبارات في 4 مقرات مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شملت مقار محافظات: «الإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، والجامع الأزهر»، في إطار التعاون بين الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، وحرصا من الأزهر الشريف على الاهتمام بكتاب الله تعالى، وتربية النشء على تلاوته وتدبر آياته، وشارك في الاختبار نحو 5684 متسابقًا على مدار 18 يومًا جرى توزيعهم على 165 لجنة، تيسيرًا على المتقدمين.

لجنة مراجعة المصحف الشريف

وتتشكل لجان الاختبار من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد علي همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح د. عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه 1.5 مليون جنيه، موضحا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وفي منشور سابق، أعلن الجامع الأزهر على «فيس بوك» في مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الأزهر