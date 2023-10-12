«اليونيفيل»: لدينا 10 آلاف جندي في لبنان.. ونستخدمهم للدفاع عن النفس

قال المتحدث باسم قوات حفظ السلام في جنوب لبنان «يونيفيل»، أندريا تيننتي، إننا لدينا 10 آلاف جندي من 49 دولة ولا يمكن أن نستخدم القوة إلا في الدفاع عن النفس، نقلا عن«القاهرة الإخبارية».

استمرار القصف الإسرائيلي 6 أيام

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 6 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، ما أسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي، وإصابة 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.