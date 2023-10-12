انطلاق حملة «صوتك مستقبلك» بمطروح للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن انطلاق حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» لتشجيع وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات من خلال تنظيم ندوة تثقيفية للعاملين بالمدينة، بحضور ناصر النجار نائب رئيس المدينة، وصافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام، ومحمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح.

المشاركة السياسية في الاستحقاقات الرئاسية

وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، اليوم، إن الندوة التثقيفية ركزت على أهمية المشاركة السياسية، في استحقاقات الانتخابات الرئاسية المقبلة وطمأنة الشباب على مستقبلة مما يزيد من فرص المشاركة وإعادة الثقة للشباب لكى يشارك ويمارس حقوقه، كما تطرقت الندوة إلى خطورة الزيادة السكانية علي مستقبل المواطنين في كل المجالات والقطاعات الخدمية، وتوجيه المرأة المطروحية وتشجيعها على تنظيم الأسرة لمستقبل أفضل لأبنائنا، ضمن حملات التوعية لوحدة السكان، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

رفع الوعى السياسي للمشاركة في الانتخابات

ومن جانبه أكد محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، أن حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» تساهم في رفع الوعى السياسي لدى الشباب للمشاركة في الانتخابات بشكل عام من خلال ممارسة حق المصريين الدستوري، وبث الطموح وتصحيح المفاهيم المغلوطة في وسائل الإعلام المختلفة، حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لنظهر أمام العالم في مشهد حضاري للمصريين في المشاركات والاستحقاقات الانتخابية التي يحتاج إليها الوطن خاصة في الوقت الصعب.

خطورة القضية السكانية، لرفع مستوي الوعي

وأوضح أن وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح تقوم بدورها التوعوي بخطورة القضية السكانية، لرفع مستوي الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية، ومن أهمها القضية السكانية لكي نشعر بالتنمية والمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية التي تتحدث عن نفسها من خلال إقامة سلسلة من الندوات بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.