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انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب:

محمد أباظة
02:35 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

انطلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التي شكلتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتغطي الغرفة كل الإجراءات التي تتضمنها الانتخابات الرئاسية بدءا من جمع التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين وتقدم المرشحين بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات وردود أفعال الشارع المصري على مجريات الأحداث.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كل المرشحين للرئاسة، كما أعلنت إطلاق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «نعم للمشاركة».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.