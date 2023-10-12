تعيين زاهر الشقنقيري متحدثا باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

أعلنت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، تعين الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة، مؤكدة أنه سيكون في تواصل دائما للرد على أي استفسارات.

وأشارت الحملة إلى أنّ من المقرر أن يتقدم المرشح الرئاسي المحتمل، المهندس حازم عمر، بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الجمعة، في الثانية ظهراً.

مؤتمر لحملة حازم عمر

وكان المهندس حازم عمر أعلن عقد مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية، بمقر حزب الشعب الجمهوري، الاثنين المقبل، في الثانية ظهراً، للكشف عن تفاصيل وخطة الحملة.

وأنهى المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الكشف الطبي، الأحد الماضي، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح لـ الانتخابات الرئاسية الحالية.

التقرير الطبي

ويشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.