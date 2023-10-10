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اليوم.. عمومية «الدستور» تجتمع لمناقشة الموقف من الانتخابات الرئاسية

كتب:

حبيبة فرج
11:44 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
حزب الدستور

حزب الدستور

قال وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ الجمعية العمومية للحزب، تعقد اجتماعا اليوم، الثلاثاء، من أجل مناقشة موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإن كان الحزب سيكمل مسيرته في العرس الديموقراطي من عدمه.

جدير بالذكر، أنَّ المرشحة الرئاسية المحتملة، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، مازالت تخوض معركة جمع التأييدات الشعبية والوصول للحد الأدنى منها حتى تخطو عتبة الانتخابات الرئاسية 2024، كما أنَّها توجهت يوم الأحد لسحب أوراق ترشحها للرئاسة.

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