حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-10-2023 مهنيا وعاطفيا

تناول الطعام الصحي والحرص على جسد سليم، أبرز ما يميز مولود برج الحمل الذي يعرف عنه أن يحمل شخصية قوية ويفصح بالحقيقة مهما كلفه الأمر، ورغم كل ذلك فإن أبرز ما يعيب هذا المولود، هو أنا لا يعرف التعاطف مع الأخرين، فإن وجد أحد الأقارب أو الأصدقاء يبكي لا يعرف احتوائه، بل يظل واقفا ينتظره حتى يكف، وهذا ما يدفع البعض لأن يراه قاسي القلب وهذا عكس حقيقته.

كما يصف خبراء الفلك مولود برج الحمل، بأنه شخصية عنيدة يتحه صوب رأيه مهما كلفه الأمر، ويميل للعمل في المهن ذات الوجاهة الإجتماعية.

‎حظك اليوم برج الحمل

‎في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 13-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

‎حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

يخبرك الفلك بأن الحظ اليوم حليفك مولود برج الحمل، فاليوم الجمعة سوف تتلقى زيارة مفاجئة من إحدى الشخصيات المهمة لمكان العمل الذى تتواجد به، لا تتوتر وحاول السيطرة على أعصابك واستغل الامر لصالحك.‎

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الفترة الماضية شهدت جفاف بينك وبين الحبيب، ولهذا ينصحك الفلك بأن تحاول أن تقترب من الشريك أكثر هذه الأيام، ولا تدع أى شيء يشغلك عنه حتى يشعر بحبك له واهتمامك ناحيته.‎

حظك اليوم برج الحمل ماليا

برج الحمل اليوم الجمعة، ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.