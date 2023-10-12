حظك اليوم برج القوس الخميس 12-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف برج القوس بالطموح والنجاح، ومولود هذا البرج غامض وتفكيره عميق ذو نظرة مستقبلية، يجمع بين العقل والعاطفة، ويغلب العقل في القرارات المهمة، وهو أمين وثقة وقادر على تحمل المسؤولية، ويتمتع بشخصية فريدة يفكر في عواقب قراراته على المستقبل أكثر مما يفكر في الحاضر، وصاحب حضور وشخصية طاغية يستمع للنقد ويحسن أدائه ويسعى لتطوير ذاته بشكل دائم.

وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الخميس الموافق 12-10-2023، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك إنك ترى مجهودك مهدر وغير مرأي، إلا أن إصرارك على مواصلة الطريق، يثبت لمن لا يرون هذا المجهود عكس توقعاتهم، لذا تنصحك الأفلاك بالاستمرار وترك هذه الأراء الانهزامية وراء ظهرك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد المهني، تخبرك الأفلاك بأن ما تسعى إليه يستحق التضحية، لذا لا تجعل رأي الآخرين فيك يؤثر على حالتك النفسية، لا تجعل رأي الآخرين بك يؤثر على حالتك النفسية، ما تطمح إليه هو الحقيقة الوحيدة التي تستحق التضحية من أجلها، فلا تلق لهم بالا وحسن من مزاجك ولو لفترات متقطعة حتى تستطيع استكمال المشوار.