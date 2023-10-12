أسر قائد الكتيبة 190.. إزاحة الستار عن جدارية «يسرى عمارة» صائد الأسرى في بورسعيد

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الستار عن جدارية «اللواء يسري عمارة» خلف ستاد النادي المصري، التي تأتي تخليدا وتكريما لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة وكان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية، جاء ذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسري عمارة، وعددًا من قيادات التربية والتعليم.

البطولة والنصر

وأكد محافظ بورسعيد أن أبطال القوات المسلحة المصرية يقدمون كل يوم تضحيات ويكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا إلى أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال ونكرمهم ونجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر، لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسس.

أكتوبر استعادت العزة والكرامة لمصر

وقال محافظ بورسعيد، إنه لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

ويأتي إقامة الجدارية تكريما وتخليدا لبطولات «اللواء يسري عمارة» الذي شارك في حرب أكتوبر، وكان أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر على أعداء الوطن، كما أن اللواء يسري عمارة لقب بصائد الأسرى فقد أسر عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم عساف يا جوري قائد الكتيبة 190 خلال اتجاه دوريته من السويس إلى بورسعيد .