محافظ بورسعيد لطلاب المدارس: مصر تشهد نقلة تنموية نوعية في تاريخها

اصطحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددا من طلاب وطالبات مدينة بورسعيد، في جولة تفقدية بمتحف النصر الحديث بميدان الشهداء، وذلك انطلاقا من أهمية تعريف الطلاب بتاريخ مصر وتزويدهم بالمعلومات التاريخية للأحداث الهامة التي شهدتها الدولة المصرية على مر العصور، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بعد مرور 50 عاما على هذه الذكرى العظيمة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومحمد فواز رئيس حي الشرق ومحمد كمال المشرف علي مشروع بستان الإبداع.

أكتوبر جاء بالنصر

وأكد محافظ بورسعيد في بداية اللقاء، حرصه على مشاركة الطلاب إجراء جولة داخل متحف النصر الحديث، لتعريفهم بتاريخ مصر المشرف وجهود القوات المسلحة في حماية الوطن، إذ سرد محافظ بورسعيد مع الطلاب، ما حدث خلال حرب 1973، واستطرد الحديث عن تكاتف الشعب المصري مع قواتنا المسلحة، لخوض حرب أكتوبر المجيدة، والتي جاءت محملة بالنصر والفخر والاعتزاز لكل مصري.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود التنمية التي تحدث في كافة ربوع مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تاريخها.

أهمية وعي الأبناء بتاريخ مصر

و خلال حديثه للطلاب والطالبات، أكد محافظ بورسعيد على أهمية وعى أبنائنا بالتاريخ المصري، وتضحيات قواتنا المسلحة، والتي سجلها التاريخ بحروف من نور، كما وجه رسالة للطلاب والطالبات، بمواصلة الاجتهاد والتفوق في الدراسة، ليصبحوا نماذج مشرفة تساهم في الإعمار والتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وقال المحافظ إن التاريخ يسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، ويذكر التاريخ في أنصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالي ولم يبخلوا بأرواحهم فداء لأرضه المقدسة وكانوا المثل والقدوة للأجيال التى حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائما وأبدا.