محافظ سوهاج يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث التعاون

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر السابق والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين عميد كلية اللغة العربية في جرجا، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة في سوهاج.

برامج توعية لأزهرية سوهاج

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كل فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية.

دعم أنشطة الأزهر الشريف

وأكد محافظ سوهاج توفير كل أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، منوهًا بدور الأزهر الشريف المهم في التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، إضافة إلى الدور المجتمعي الفاعل.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد المحرصاوي درع المنظمة إلى المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.