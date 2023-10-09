«حياة كريمة» تهدي المواطنين مركزا خدميا في سفلاق بسوهاج.. بدأ نشاطه

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» المرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، من فرش وتأثيث مجمع الخدمات الحكومية بقرية «سفلاق» بمركز ساقلتة، والبدء الفعلي للمركز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين، ضمن عدة مراكز خدمية بقرى ومراكز محافظة سوهاج المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث يقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين توفير للوقت والجهد.

مشروع مركز الخدمات الحكومية الإلكترونية أحد مشروعات حياة كريمة

قال شريف السحلي مسئول وحدة حياة كريمة بمحافظة سوهاج بحديثه لـ«الوطن»، إن مركز وحدة الخدمات الإلكترونية أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج ويضم المجمع كل الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة.

محتويات المركز التكنولوجي بسوهاج

وأضاف مسؤول حياة كريمة بسوهاج أن مجمع الخدمات الإلكترونية الحكومية بسفلاق يتكون من 3 طوابق دور أرضى و2 دور علوى، ويشمل الدور الأرضي المركز التكنولوجي المرتبط بكل المكاتب الموجودة بالمجمع..

بينما يشمل الدور الأول بالمركز سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، فيما يشمل الدور الثاني وحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي.

حياة كريمة بسوهاج

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الأولى بمحافظة سوهاج منفذة في 181 قرية في 7 مراكز هي طما وساقلتة واخميم ودار السلام وجرجا والبلينا والمنشاة، نفذ بها العديد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية.