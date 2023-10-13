حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-10-2023.. لا تكتم مشاعرك

يتميز مولود برج القوس، بشخصيته القوية المتزنة، ودائما ما يكون قادر على تفهم وجهات نظر الآخرين، يجمع بين العاطفة والعقل، ويعرف عنه الدبلوماسية اللباقة في الحديث والإقناع، وهو شخص حكيم في آرائه وحلوله لا يلجأ إليه الآخرون للمشورة، قادر على فهم مشاعر ودوافع الآخرين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تستقر معض الأوضاع منذ فترة ولكن يجب عليك أن تغامر قليلا فبعض المجازفة أحياناً ستفيدك بالشكل المناسب، حاول استثمار خبراتك بشكل أكثر عملية من أجل تحقيق أهداف كبيرة على المدى البعيد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس ماليا

وضعك المادي في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية، وحاول أن يكون فكرك استثماري تتربح منه لكي تكون مستقرا في وقت الأزمات.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

لا تكتم مشاعرك بداخلك، وحاول التحدث عما تشعر به مع أصدقائك أوعائلاتك حيث تحتاج من وقت لآخر أن تزيح عن عاتقك بعض المشاعر السلبية.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تأخذ إجازة لفترة معينة لكي تأخذ قسطا من الراحة والبعد عن الضغوطات والتوتر، والتزم بحياة صحية من تنظيم وجباتك وممارسة التمارين وتنظيم نومك.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين وعلا غانم، وهاني شاكر ونجلاء فتحي.