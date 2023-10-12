الطائرات الحربية تحمل علم مصر خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة في الأكاديمية والكليات العسكرية
كتب:
منتصر سليمان
05:41 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الطائرات الحربية تحمل علم مصر خلال الإحتفال بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية
شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية قيام الطائرات الحربية بالتحليق في سماء الكلية الحربية حاملة علم جمهورية مصر العربية وأعلام الأفرع الرئيسية وعلم الأكاديمية العسكرية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ قليل الى مقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، وقام الرئيس السيسي بتحية أسر الخريجين.
وكان في استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية، ومديري الكليات العسكرية، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني.