الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بحمص السورية

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابي المشين، الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، في انتهاك سافر لاستقرار سوريا.

الجامعة العربية تعلن عن خالص تعازيها

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.