الأول على الكلية العسكرية التكنولوجية لـ«الوطن»: فخور بتكريمي من الرئيس السيسي

أكد الملازم تحت الاختبار، أبانوب رفعت ملاك، الأول على الكلية العسكرية التكنولوجية، أنه شعر بالفخر والاعتزاز، لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة له، مضيفًا: «فخور وسعيد للغاية بانضمامي للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة؛ فهذا الأمر شرف ما بعده شرف».

وأضاف الأول على الكلية العسكرية التكنولوجية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الكلية العسكرية التكنولوجية أهلته علميًا وبدنيًا وفكريًا وانضباطيًا، وذلك مع الإعداد المتميز الذين حصلوا عليه في فترة التحاقهم الأولى بالكلية الحربية، مشيرًا إلى أنهم درسوا مواد عامة في الكلية التكنولوجية، وهي الكهرباء والميكانيكا، كما درسوا موادا تخصصية، وتم تطبيق الجزء النظري الذي درسوه عمليًا، لمواكبة التطوير التكنولوجي للأسلحة والمعدات الحديثة المنضمة للخدمة في صفوف قواتنا المسلحة.

وتابع: «أنا اليوم منذ اليوم الأول لتخرجي، قادر على مجابهة أي عطل أو خلل يحدث في السلاح أو المعدة، بحيث أحدد العطل وأعالجه»، مشيرًا إلى توفير معامل للتدريب العملي للطلبة داخل الكلية العسكرية التكنولوجية في كل التخصصات.

وأوضح أنه منذ أول يوم دراسة له في الكلية الحربية؛ فتم تعلم احترام الأقدمية، والاحترام الذاتي، وإنكار الذاتي، والتواضع، والمحبة، وأننا جميعًا نعمل لهدف واحد، وهو الدفاع عن أرض مصر ضد أي تهديد يستهدفها.